В Днепре пассажир отомстил маршрутчику разбитой дверью. Видео

Алина Рашевская Жизнь города 19:21, 22.08.2020

В Днепре пассажир маршрутного такси разбил стекло на задней двери транспортного средства.

Таким образом мужчина отомстил водителю за то, что тот не отреагировал на его просьбу остановить маршрутку и проехал остановку. Об этом сообщили в Telegram-канале "Х**вый Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Известно, что маршрутчик остановил машину на ближайшей остановке. Выйдя на улицу, днепрянин ударил по стеклянной двери. Другим пассажирам также пришлось покинуть транспортное средство, так как его салон засыпало осколками.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре трагически погиб младенец, выпав из многоэтажки.

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Днепр Жизнь города

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