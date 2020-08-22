В Днепре пассажир отомстил маршрутчику разбитой дверью. Видео

В Днепре пассажир маршрутного такси разбил стекло на задней двери транспортного средства.

Таким образом мужчина отомстил водителю за то, что тот не отреагировал на его просьбу остановить маршрутку и проехал остановку. Об этом сообщили в Telegram-канале "Х**вый Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Известно, что маршрутчик остановил машину на ближайшей остановке. Выйдя на улицу, днепрянин ударил по стеклянной двери. Другим пассажирам также пришлось покинуть транспортное средство, так как его салон засыпало осколками.

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