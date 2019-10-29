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29 октября • обновлено в 12:38
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В Днепре ожидаются морозы: появился прогноз погоды на конец октября

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В Днепре в течение недели, с 30 октября и до 1 ноября, будет холодная и пасмурная погода. По ночам температура может достигнуть отметки ниже нуля.

Как сообщили на сайте Укргидрометцентра, в среду, 30 октября, ожидается дождь. Температура ночью будет около 0...+2 градусов, а днем – поднимется до +6...+8.

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Уже 31 октября осадков не ожидается, впрочем, будет пасмурно. Ночная температура – -2...-3 градуса, дневная – до +4...+6.

В пятницу, 1 ноября, температура будет в пределах -1...-3 градуса. Днем ожидается около +5...+7 градусов.

В Днепре ожидаются заморозки

В Днепре ожидаются заморозки

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Ранее OBOZREVATEL писал, что в понедельник, 28 октября, в Днепре произошел масштабный взрыв на маслоэкстракционном заводе "Потоки" по улице Байкальской.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
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