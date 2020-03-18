В Днепре ожидается потепление: прогноз погоды на 18 марта

В среду, 18 марта, в Днепре и области ожидается теплая и солнечная погода.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, осадков в этот день осадков не ожидается.

Температура воздуха будет колебаться от +10 до +12 градусов, ночью похолодает до -3...-5 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

Погода в Украине 18 марта

Как писал OBOZREVATEL ранее, для того, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции в Днепре и области ограничили движение пассажирского транспорта на период карантина.

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