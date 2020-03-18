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18 марта • обновлено в 06:34
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Карина Бондаренко

В Днепре ожидается потепление: прогноз погоды на 18 марта

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В среду, 18 марта, в Днепре и области ожидается теплая и солнечная погода.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, осадков в этот день осадков не ожидается.

Температура воздуха будет колебаться от +10 до +12 градусов, ночью похолодает до -3...-5 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

Погода в Украине 18 марта

Погода в Украине 18 марта

Как писал OBOZREVATEL ранее, для того, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции в Днепре и области ограничили движение пассажирского транспорта на период карантина.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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