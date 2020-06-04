В Днепре ожидается масштабное отключение света: кого коснется
В четверг, 4 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Каруны, 95;
ул. Луговская, 1-101, 4-110, 110А;
пер. Луговской, 51-63;
пер. 2-й Ростовский, 6/2;
пер. Серафимовича, 1-71, 2-48;
ул. Рабкоровская, 26-106, 27-73; 105-129, 166-194;
ул. Моховая, 62-106, 124-158, 71-93, 101-179;
ул. Новопрудная, 2-66;
ул. Петрозаводская, 452 - 568;
ул. Ингульская, 318;
ул. Дубовика, 1 - 57;
ул. Житомирская, 274 - 284;
ул. Черниговская, 350 - 423Б;
ул. 230-й Стрелковой Дивизии, 49 -96.
Индустриальный район:
ул. Королевой, 3-17;
ул. Калнышевского, 27 27а.
Самарский район:
ул. Халхингольская;
ул. Ржаная;
ул. Сергея Кульчицкого, 2-74, 1-39;
ул. Домодедовская, 19-117,20-128;
ул. Подгорная, 51-121,44-104;
ул. Полевая, 1-19,2-62, 21-79,64-118а;
ул. Чаплинская, 209 -263,142-216, 387-265,218-290;
ул. Каширская, 5-27,18-38;
ул. Гречко, 41-119,76-106;
ул. Полисадная.
Центральный район:
ул. Антоновича, 4,6,12б;
просп. Поля, 11а, 13.
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