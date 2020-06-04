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4 июня • обновлено в 08:45
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София Ковнир
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В Днепре ожидается масштабное отключение света: кого коснется

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В четверг, 4 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света

Отключение света

mariupolrada.gov.ua

Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Каруны, 95;

  • ул. Луговская, 1-101, 4-110, 110А;

  • пер. Луговской, 51-63;

  • пер. 2-й Ростовский, 6/2;

  • пер. Серафимовича, 1-71, 2-48;

  • ул. Рабкоровская, 26-106, 27-73; 105-129, 166-194;

  • ул. Моховая, 62-106, 124-158, 71-93, 101-179;

  • ул. Новопрудная, 2-66;

  • ул. Петрозаводская, 452 - 568;

  • ул. Ингульская, 318;

  • ул. Дубовика, 1 - 57;

  • ул. Житомирская, 274 - 284;

  • ул. Черниговская, 350 - 423Б;

  • ул. 230-й Стрелковой Дивизии, 49 -96.

Индустриальный район:

  • ул. Королевой, 3-17;

  • ул. Калнышевского, 27 27а.

Самарский район:

  • ул. Халхингольская;

  • ул. Ржаная;

  • ул. Сергея Кульчицкого, 2-74, 1-39;

  • ул. Домодедовская, 19-117,20-128;

  • ул. Подгорная, 51-121,44-104;

  • ул. Полевая, 1-19,2-62, 21-79,64-118а;

  • ул. Чаплинская, 209 -263,142-216, 387-265,218-290;

  • ул. Каширская, 5-27,18-38;

  • ул. Гречко, 41-119,76-106;

  • ул. Полисадная.

Центральный район:

  • ул. Антоновича, 4,6,12б;

  • просп. Поля, 11а, 13.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк Украины опроверг информацию в СМИ о запрете оплаты коммунальных услуг и совершении денежных переводов в режиме онлайн.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
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