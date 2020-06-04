В Днепре ожидается масштабное отключение света: кого коснется

В четверг, 4 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света mariupolrada.gov.ua

Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Каруны, 95;

ул. Луговская, 1-101, 4-110, 110А;

пер. Луговской, 51-63;

пер. 2-й Ростовский, 6/2;

пер. Серафимовича, 1-71, 2-48;

ул. Рабкоровская, 26-106, 27-73; 105-129, 166-194;

ул. Моховая, 62-106, 124-158, 71-93, 101-179;

ул. Новопрудная, 2-66;

ул. Петрозаводская, 452 - 568;

ул. Ингульская, 318;

ул. Дубовика, 1 - 57;

ул. Житомирская, 274 - 284;

ул. Черниговская, 350 - 423Б;

ул. 230-й Стрелковой Дивизии, 49 -96.

Индустриальный район:

ул. Королевой, 3-17;

ул. Калнышевского, 27 27а.

Самарский район:

ул. Халхингольская;

ул. Ржаная;

ул. Сергея Кульчицкого, 2-74, 1-39;

ул. Домодедовская, 19-117,20-128;

ул. Подгорная, 51-121,44-104;

ул. Полевая, 1-19,2-62, 21-79,64-118а;

ул. Чаплинская, 209 -263,142-216, 387-265,218-290;

ул. Каширская, 5-27,18-38;

ул. Гречко, 41-119,76-106;

ул. Полисадная.

Центральный район:

ул. Антоновича, 4,6,12б;

просп. Поля, 11а, 13.

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