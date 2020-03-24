В Днепре отменят весь общественный транспорт: подробности

В пятницу, 27 марта, в Днепре ограничат доступ горожан к общественному транспорту и сократят 90% маршрутов.

В маршрутки и электротранспорт города будут пускать только определенный круг лиц с удостоверениями. Такое решения приняла техногенно-экологическая инспекция по безопасности при городском совете, передает 49000.

"Сегодня мы ограничиваем возможность пользования общественным транспортом в городе. Но люди, которые обеспечивают жизнедеятельность города, смогут его использовать согласно удостоверений определенного образца с печатью и подписью. Им необходимо будет их предъявлять при входе в транспортное средство, что будет давать им право передвигаться по городу", – заявил директор департамента транспорта Днепровского горсовета Игорь Маковцев.

Маршрутки Днепр dp.vgorode.ua

На период карантина в Днепре изменится схема маршрутов. В департаменте уже разработали 12 новых автобусных маршрутов для обеспечения перевозки людей. Трамваи и троллейбусы будут работать и дальше, но только для людей с пропусками.

Так, общественным транспортом смогут пользоваться:

Полицейские

Врачи

Сотрудники аптек

Сотрудники коммунальной инфраструктуры

Работники хлебозаводов и некоторых предприятий пищевой промышленности

Круг лиц, определенных городскими властями, для поддержания жизнедеятельности города

Всем им будут выданы пропуска, которыми они смогут воспользоваться только с документами, удостоверяющими личность. Других горожан в транспорт пускать не будут.

Как писал OBOZREVATEL ранее, на Днепропетровщину самолетом доставили пять тысяч экспресс-тестов для выявления заражения коронавирусом COVID-19.

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