В Днепре отмечают День Национальной полиции

В субботу, 4 июля, Днепр празднует День Национальной полиции. Согласно Указу Президента от 4 апреля 2018 года, этот профессиональный праздник отмечают ежегодно 4 июля.

В этот день 2000 первых полицейских присягнули на верность украинскому народу и впервые заступили на ночную смену. Сегодня в большой патрульной семье достойно служат более 19 000 полицейских.

В праздничный день патрульная полиция Днепропетровской области опубликовала на своей официальной странице в Facebook видео c поздравлением:

По случаю профессионального праздника, в полиции Днепропетровской области отметили лучших сотрудников.

Награды от Национальной полиции Украины, областной власти, органов местного самоуправления и правоохранительных ведомств получили 46 сотрудников ГУНП в Днепропетровской области.

Глава областной полиции Владимир Огурченко пожелал каждому, кто заступает на службу, возвращаться домой невредимым и здоровым:

"Пусть работа вас никогда не разочаровывает, коллеги поддерживают, мотивация не оставляет, а заслуженные награды находят вас при жизни. Добра и согласия вашим семьям! Поздравляем всех коллег с Днем Национальной полиции Украины".

Правоохранители отмечают профессиональный праздник Полиция Днепропетровской области

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