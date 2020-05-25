В Днепре отложили открытие метро: в чем причина

Метрополитен в Днепре в понедельник, 25 мая, не возобновил работу.

Это связано с отсутствием соответствующего решения городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Его должны принять сегодня в течение дня, сообщает "ТСН. Ранок".

Днепровская подземка не работает с 17 марта. Тем временем троллейбусы и трамваи в городе уже курсируют в привычном режиме.

В Днепре отложили открытие метро vgorode.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве и Харькове после двух месяцев закрытия на карантин возобновили работу метро. Допускают только пассажиров в масках.