В Днепре отложили открытие метро: в чем причина

Алина Рашевская Жизнь города 11:02, 25.05.2020

Метрополитен в Днепре в понедельник, 25 мая, не возобновил работу.

Это связано с отсутствием соответствующего решения городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Его должны принять сегодня в течение дня, сообщает "ТСН. Ранок".

Днепровская подземка не работает с 17 марта. Тем временем троллейбусы и трамваи в городе уже курсируют в привычном режиме.

В Днепре отложили открытие метро
vgorode.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве и Харькове после двух месяцев закрытия на карантин возобновили работу метро. Допускают только пассажиров в масках.

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Днепр Жизнь города

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