В Днепре открылся первый в городе интерактивный семейный парк "DКids".

Уникальный детский центр "DКids" открылся на втором этаже ТРЦ "Мост-Сити" в Днепре. Это первый в городе интерактивный семейный парк, аналогов которому не существует в нашей области.

"Главный здесь – ребенок, а наша задача сделать его отдых счастливым и незабываемым", – говорит руководитель центра Ирина Кучер. И своих юных гостей здесь называют не иначе как маленькими Боссами и Принцессами.

Огромный выбор разнообразных локаций для активных развлечений – одна из фишек "DKids". Помимо таких любимых детьми батутов, лабиринтов и бассейнов с шариками, здесь есть и такие развлечения для гостей постарше, как, к примеру, баскетбольный и футбольный автоматы или аэрохоккей.

Невозможно пройти мимо красочной локации "Город профессий", где малыши и взрослые могут примерить на себя роль полицейского, врача, продавца супермаркета, фермера или даже пожарного и тушить "горящий" дом настоящей водой из брандспойта. Для маленьких модниц есть салон красоты, а для будущих мужчин – крутой автосервис.

Не забыли здесь о детях с особенными потребностями, для которых обустроена сенсорная комната с приглушенным светом и интерактивной песочницей, чтобы ребенок смог снять психоэмоциональную нагрузку.

Комфорту родителей также уделили внимание. Пока их детей развлекают аниматоры, взрослые могут перекусить в уютном ресторане на территории центра. А для празднования Дня рождения или другого знаменательного события в жизни Вашего ребенка с большим количеством гостей есть банкетный зал.