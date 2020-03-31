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31 марта • обновлено в 11:59
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Карина Бондаренко

В Днепре отключили отопление

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Во вторник, 31 марта, в Днепре официально завершился отопительный сезон.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из распоряжения городского головы Днепра Бориса Филатова. Причиной этому стало повышение среднесуточной температуры воздуха.

"Позволить КП "Теплоэнерго" Днепровского городского совета и другим организациям, которые эксплуатируют коммунальные производственно-отопительные котельные и тепловые сети в Днепре, закончить отопительный сезон 2019-2020 годов 31.03.2020", – говорится в распоряжении.

В Днепре отключили отопление

В Днепре отключили отопление

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в апреле в Украине будет теплая и дождливая погода, но уже в мае ожидается сильная засуха, заявили в Украинском гидрометеорологическом институте ДСНС и НАН Украины.

В то же время, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в апреле в Украине будет холодно и сыро до самой Пасхи.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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