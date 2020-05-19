В Днепре отключат воду почти на сутки: кого коснется

В Днепре 21 мая с 10:00 до 8:30 22 мая на улице Ивана Акинфеева отключат водоснабжение. Также воды не будет с 10:00 до 20:00 21 мая по ряду других адресов.

Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщает "Информатор".

Отключение воды politeka.net

Воды не будет по следующим адресам:

улица Дмитрия Донцова, 2, 4, 4а, 6, 8, 11, 13, 13А, 15, 17;

улица 8 Марта, 5;

переулок Феодосия Макаревскго, 1а (Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности) 1б, 4, 6, 8;

улица Ивана Акинфеева, 17, 19, 23, 24, 28.

Кроме того, в период проведения работ может быть пониженное давление в домах, расположенных на:

улице Яворницкого;

улице. Дмитрия Донцова;

улице 8 Марта;

площади Соборной;

улице Ивана Акинфеева.

Как писал OBOZREVATEL ранее, на Кайдакском мосту в Днепре произошло серьезное ДТП. Фура въехала в легковой автомобиль Lada.