В Днепре отключат воду почти на сутки: кого коснется

Максим Пяточкин Жизнь города 09:25, 19.05.2020

В Днепре 21 мая с 10:00 до 8:30 22 мая на улице Ивана Акинфеева отключат водоснабжение. Также воды не будет с 10:00 до 20:00 21 мая по ряду других адресов.

Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщает "Информатор".

Отключение воды
politeka.net

Воды не будет по следующим адресам:

  • улица Дмитрия Донцова, 2, 4, 4а, 6, 8, 11, 13, 13А, 15, 17;

  • улица 8 Марта, 5;

  • переулок Феодосия Макаревскго, 1а (Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности) 1б, 4, 6, 8;

  • улица Ивана Акинфеева, 17, 19, 23, 24, 28.

Кроме того, в период проведения работ может быть пониженное давление в домах, расположенных на:

  • улице Яворницкого;

  • улице. Дмитрия Донцова;

  • улице 8 Марта;

  • площади Соборной;

  • улице Ивана Акинфеева.

Как писал OBOZREVATEL ранее, на Кайдакском мосту в Днепре произошло серьезное ДТП. Фура въехала в легковой автомобиль Lada.

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Днепр Жизнь города

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