В Днепре отключат воду почти на сутки: кого коснется

В Днепре 21 мая с 10:00 до 8:30 22 мая на улице Ивана Акинфеева отключат водоснабжение. Также воды не будет с 10:00 до 20:00 21 мая по ряду других адресов.
Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщает "Информатор".
Отключение воды
politeka.net
Воды не будет по следующим адресам:
улица Дмитрия Донцова, 2, 4, 4а, 6, 8, 11, 13, 13А, 15, 17;
улица 8 Марта, 5;
переулок Феодосия Макаревскго, 1а (Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности) 1б, 4, 6, 8;
улица Ивана Акинфеева, 17, 19, 23, 24, 28.
Кроме того, в период проведения работ может быть пониженное давление в домах, расположенных на:
улице Яворницкого;
улице. Дмитрия Донцова;
улице 8 Марта;
площади Соборной;
улице Ивана Акинфеева.
Как писал OBOZREVATEL ранее, на Кайдакском мосту в Днепре произошло серьезное ДТП. Фура въехала в легковой автомобиль Lada.
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