В Днепре отключат воду: названы улицы и сроки

В среду, 11 марта, на нескольких улицах в Днепре с 10:00 до 20:00 не будет воды.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.

В Днепре отключат воду Vgorode

Воды не будет по следующим адресам:

проспект Ивана Мазепы (бывший проспект Петровского), 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40;

улица Авиационная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29;

улица Владимира Ивасюка (бывшая Ногинская), 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49;

улица Дунаевского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 34;

улица Военноморская, 8, 11, 13, 15, 17;

улица Волжская, 2, 4, 6, 8, 10;

улица Караваева, 46.

Предприятие приносит извинения за временные неудобства и рекомендует создать необходимый на время выполнения работ запас воды.

Ранее OBOZREVATEL сообща, что в среду, 11 марта, в нескольких районах Днепра не будет электричества. Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ.

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