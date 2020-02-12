В Днепре отключат воду: названы улицы и сроки

В четверг, 13 февраля, на нескольких улицах в Днепре с 10:00 до 17:00 не будет воды.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.

В Днепре отключат воду Инфопорт

Воды не будет по следующим адресам:

переулок Джинчарадзе, 4;

Запорожское шоссе, 28.

Предприятие приносит извинения за временные неудобства и рекомендует создать необходимый на время выполнения работ запас воды.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава бюджетного комитета Верховной Рады, народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Аристов заявил, что вопрос продажи воды в аннексированный Крым больше не обсуждается.

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