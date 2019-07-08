В Днепре 11 июля на целый день отключат воду.

Как отметили, с 9:30 до 20:00 будет прекращено водоснабжение по некоторым адресам. Это связано с подготовкой распределительной сети к эксплуатации в осенне-зимний период, сообщили в КП "Днепрводоканал".

Адреса, по которым не будет воды:

ж/м Тополь 2, 7, 7А, 10, 12, 14, 22, 23, 43;

ул. Тополиная, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23 (участок РЭС-5), 26, 33 (детский дом № 1), 35 (средняя общеобразовательная школа № 53), 37 (средняя общеобразовательная школа № 78), 39 (дошкольное учреждение № 342), 41 (детский санаторий № 1), 43 (дошкольное учреждение № 375).

Отключение воды Keytown

На время выполнения работ КП "Днепрводоканал" рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы будут платить за коммуналку соседа.

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