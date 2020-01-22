В Днепре отключат воду на целый день: кому не повезет

В четверг, 23 января, на нескольких улицах в Днепре с 10:00 до 16:00 не будет воды.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.

В Днепре отключат воду 23 января Одесская жизнь

Воды не будет по следующим адресам:

пр. Слобожанский, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 83, 85;

ул. Кожемяки, 1, 3, 7, 9, 11, 17;

ул. Дарницкая, 9, 11, 19, 21.

На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что французская компания Technique Solaire Group запустила в Индии солнечную электростанцию мощностью 27 МВт. Парк фотоэлектрических модулей стоимостью $13,3 млн был построен в штате Махараштра.

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