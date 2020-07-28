В Днепре отключат воду на целый день: кого коснется

Алина Рашевская Жизнь города 08:00, 28.07.2020

В среду, 29 июля, на нескольких улицах в Днепре с 9:00 до 17:00 не будет воды.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.

Воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Литейная, 1, 1б, 2, 2б, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15;

  • Крутогорный спуск, 12б, 16, 16а, 16б, 18.

  • просп. Гагарина, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31.

На время проведения работ предприятие рекомендует сделать запас питьевой воды жителям указанных адресов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине огнеборцы спасли лес от крупного пожара.

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Днепр Жизнь города

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