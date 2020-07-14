В Днепре отключат воду на целый день: кого коснется

Алина Рашевская Жизнь города 12:52, 14.07.2020

В Днепре 15 июля будет временно прекращена подача воды ряду потребителей.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.

Так, с 10:00 до 17:00 воду отключат на улице Шевченко в домах № 8, 10, 12, 23, 23А, 25, 29.

На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что жители 11-ти улиц в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра остались без газа до конца июля.

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Днепр Жизнь города

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