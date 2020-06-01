В Днепре отключат воду на целый день: кого коснется

София Ковнир Жизнь города 08:50, 1.06.2020 Обновлено: 08:51, 1.06.2020

Во вторник, 2 июня, на нескольких улицах Днепра с 09:00 до 20:00 не будет воды.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили в КП "Днепрводоканал".

Отключение воды
Vgorode.ua

Воды не будет по следующим адресам:

  • Набережная Победы, 44, 44/1, 44/2, 48, 48А, 48Б, 50, 54, 56, 56А, 58, 60, 62.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что с 1 июня в Днепре восстановят перевозки пассажиров еще семи автобусных маршрутов. В Департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры города рассказали все подробности.

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Днепр Жизнь города

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