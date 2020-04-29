В Днепре отключат воду на целый день: кого коснется

Карина Бондаренко Жизнь города 09:35, 29.04.2020

В Днепре 29 апреля с 23:00 до 21:00 30 апреля на нескольких улицах отключат водоснабжение.

Это связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на водоводе, сообщили в КП "Днепрводоканал".

Отключение воды
politeka.net

Воды не будет по следующим адресам:

  • проспект Александра Поля, парная сторона от дома № 48 до № 110;

  • улица Новосельная;

  • улица Кулагина;

  • улица Нахимова;

  • улица Ушакова;

  • улица Полетаева;

  • улица Никопольская;

  • улица Ужгородская;

  • улица Закарпатская;

  • улица Надовражная;

  • переулок Противонаклонный — от дома № 1 до № 35;

  • проспект Филиппа Орлика;

  • улица Барвинковская — от дома № 11 до № 17, 27.

Как писал OBOZREVATEL ранее, на Днепропетровщине Служба безопасности Украины разоблачила масштабное воровство государственных средств, выделенных на нужды Вооруженных Сил Украины.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

"Контроль власти необходим!" Тищенко сдал назад в скандале с "Велюром"

"Я готов идти пешком!" Застрявший в ОАЭ украинец не может похоронить маленькую дочь

Моносброд имел народ в виду: теперь вы увидели, что избрали?

Пройти конкурс на госслужбу: миссия невыполнима?

Конец эпохи лжи. Начало эпохи бесконечного пи*дежа