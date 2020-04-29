В Днепре отключат воду на целый день: кого коснется

В Днепре 29 апреля с 23:00 до 21:00 30 апреля на нескольких улицах отключат водоснабжение.
Это связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на водоводе, сообщили в КП "Днепрводоканал".
Отключение воды
politeka.net
Воды не будет по следующим адресам:
проспект Александра Поля, парная сторона от дома № 48 до № 110;
улица Новосельная;
улица Кулагина;
улица Нахимова;
улица Ушакова;
улица Полетаева;
улица Никопольская;
улица Ужгородская;
улица Закарпатская;
улица Надовражная;
переулок Противонаклонный — от дома № 1 до № 35;
проспект Филиппа Орлика;
улица Барвинковская — от дома № 11 до № 17, 27.
Как писал OBOZREVATEL ранее, на Днепропетровщине Служба безопасности Украины разоблачила масштабное воровство государственных средств, выделенных на нужды Вооруженных Сил Украины.
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