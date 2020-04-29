В Днепре отключат воду на целый день: кого коснется

В Днепре 29 апреля с 23:00 до 21:00 30 апреля на нескольких улицах отключат водоснабжение.

Это связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на водоводе, сообщили в КП "Днепрводоканал".

Отключение воды politeka.net

Воды не будет по следующим адресам:

проспект Александра Поля, парная сторона от дома № 48 до № 110;

улица Новосельная;

улица Кулагина;

улица Нахимова;

улица Ушакова;

улица Полетаева;

улица Никопольская;

улица Ужгородская;

улица Закарпатская;

улица Надовражная;

переулок Противонаклонный — от дома № 1 до № 35;

проспект Филиппа Орлика;

улица Барвинковская — от дома № 11 до № 17, 27.

Как писал OBOZREVATEL ранее, на Днепропетровщине Служба безопасности Украины разоблачила масштабное воровство государственных средств, выделенных на нужды Вооруженных Сил Украины.

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