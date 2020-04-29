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29 апреля • обновлено в 09:55
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Карина Бондаренко
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В Днепре отключат воду на целый день: кого коснется

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В Днепре 29 апреля с 23:00 до 21:00 30 апреля на нескольких улицах отключат водоснабжение.

Это связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на водоводе, сообщили в КП "Днепрводоканал".

Отключение воды

Отключение воды

politeka.net

Воды не будет по следующим адресам:

  • проспект Александра Поля, парная сторона от дома № 48 до № 110;

  • улица Новосельная;

  • улица Кулагина;

  • улица Нахимова;

  • улица Ушакова;

  • улица Полетаева;

  • улица Никопольская;

  • улица Ужгородская;

  • улица Закарпатская;

  • улица Надовражная;

  • переулок Противонаклонный — от дома № 1 до № 35;

  • проспект Филиппа Орлика;

  • улица Барвинковская — от дома № 11 до № 17, 27.

Как писал OBOZREVATEL ранее, на Днепропетровщине Служба безопасности Украины разоблачила масштабное воровство государственных средств, выделенных на нужды Вооруженных Сил Украины.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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