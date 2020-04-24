В Днепре отключат воду на целый день: кого коснется

В Днепре 28 апреля с 23:00 до 22:00 29 апреля на нескольких улицах отключат водоснабжение.

Это связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на водоводе, сообщили в КП "Днепрводоканал".

Отключение воды Одесская жизнь

Воды не будет по следующим адресам:

улица Набережная Победы, 5, 9Б, 29, 33, 37Б, 37Д, 39Б.

Отметим, что у жителей и потребителей, расположенных на жилмассиве Победа-1-6 в период проведения ремонтных работ будут наблюдаться перебои в водоснабжении со снижением давления.

Восстановление устойчивого давления в системе водоснабжения ожидается 29 апреля в 22:00.

На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что украинцы, которые воспользовались возможностью заранее закупить газ на зиму по летним ценам, не использовали оплаченный объем и смогут вернуть свои средства. Деньги могут быть использованы потребителями или для оплаты текущего потребления, или быть перечислены по их заявлению на банковский счет.

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