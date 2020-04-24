Главная Новости
24 апреля • обновлено в 17:41
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

София Ковнир
Все статьи автора

В Днепре отключат воду на целый день: кого коснется

460
Читать материал на украинском

В Днепре 28 апреля с 23:00 до 22:00 29 апреля на нескольких улицах отключат водоснабжение.

Это связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на водоводе, сообщили в КП "Днепрводоканал".

Отключение воды

Отключение воды

Одесская жизнь

Воды не будет по следующим адресам:

  • улица Набережная Победы, 5, 9Б, 29, 33, 37Б, 37Д, 39Б.

Отметим, что у жителей и потребителей, расположенных на жилмассиве Победа-1-6 в период проведения ремонтных работ будут наблюдаться перебои в водоснабжении со снижением давления.

Восстановление устойчивого давления в системе водоснабжения ожидается 29 апреля в 22:00.

На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что украинцы, которые воспользовались возможностью заранее закупить газ на зиму по летним ценам, не использовали оплаченный объем и смогут вернуть свои средства. Деньги могут быть использованы потребителями или для оплаты текущего потребления, или быть перечислены по их заявлению на банковский счет.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Днепр Жизнь города

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7647.

    Вылечились: 601. Умерли: 193.

  • В мире заболели почти 2,7 миллиона человек, погибли – более 190 тысяч.

  • Чехия начала выход из карантина: гражданам разрешили выезжать за границу.

  • В Великобритании начали испытания вакцины от COVID-19 на людях.

  • Коронавирус вспыхнет с новой силой: названы новые страны-эпицентры.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги