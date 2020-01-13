В Днепре отключат воду на целый день: кого коснется

Во вторник, 14 января, на нескольких улицах в Днепре с 10:00 до 16:00 не будет воды.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.

В Днепре отключат воду 14 января Комсомольская правда

Воды не будет по следующим адресам:

Запорожское шоссе, 82;

ул. Паникахи 117, 117А, 117П (теплораспределительный пункт КП "Теплоэнерго"), 119, 119Д (диспетчерский пункт Днепровского трамвайно-троллейбусного управления) и 121 (АТБ-Маркет).

Предприятие приносит извинения за временные неудобства и рекомендует создать необходимый на время выполнения работ запас воды.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 13 января с 20:00 и 14 января с 22:00 приостанавливается движение трамваев на ж/м Левобережный-3. По данной причине маршрут №18 закончит свою работу раньше, а маршрут №19 будет курсировать измененным направлением от площади Старомостовой к ДЭВЗ.

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