Главная Новости
13 января • обновлено в 10:28
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Алина Рашевская

В Днепре отключат воду на целый день: кого коснется

183
Читать материал на украинском

Во вторник, 14 января, на нескольких улицах в Днепре с 10:00 до 16:00 не будет воды.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.

В Днепре отключат воду 14 января

В Днепре отключат воду 14 января

Комсомольская правда

Новости
Погода в Днепре: появился свежий прогноз на 13 января

Воды не будет по следующим адресам:

  • Запорожское шоссе, 82;

  • ул. Паникахи 117, 117А, 117П (теплораспределительный пункт КП "Теплоэнерго"), 119, 119Д (диспетчерский пункт Днепровского трамвайно-троллейбусного управления) и 121 (АТБ-Маркет).

Предприятие приносит извинения за временные неудобства и рекомендует создать необходимый на время выполнения работ запас воды.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 13 января с 20:00 и 14 января с 22:00 приостанавливается движение трамваев на ж/м Левобережный-3. По данной причине маршрут №18 закончит свою работу раньше, а маршрут №19 будет курсировать измененным направлением от площади Старомостовой к ДЭВЗ.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги