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8 ноября • обновлено в 11:03
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В Днепре отключат воду на целый день: кого коснется

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В понедельник, 11 ноября, в Днепре с 9:30 до 19:00 частично отключат водоснабжение на улице Южной.

Отключение связанно с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе "Днепрводоканала".

В Днепре отключат воду 11 ноября

В Днепре отключат воду 11 ноября

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Известно, что без воды останутся дома на Южной, которые находятся между улицами Шевченко и Паторжинского.

Предприятие рекомендует заранее сделать запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что что украинцев ждет резкое повышение цены на газ. Тарифы в разных областях подорожают по-разному, а в некоторых регионах стоимость перекачки газа вырастет вчетверо. По прогнозам, зимой однозначно цена будет двигаться вверх из-за роста спроса в Евросоюзе.

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Место
Украина Днепр
Теги
ЖКХ коммунальные услуги
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