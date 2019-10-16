В Днепре отключат воду на целый день: кого коснется

Часть жителей Днепра 17 октября останется без водоснабжения.

Воды не будет с 9:30 до 18:00. Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети, сообщили в коммунальном предприятии "Днепрводоканал".

В Днепре отключат воду 17 октября 3m2

Воды не будет по следующим адресам:

ул. Подолинского, 18 — 36, 17 — 31;

ул. Кулишовская, 1 — 17;

ул. Драгоманова, 33 — 43;

ул. Менахем-Мендл Шнеерсона, 54, 56.

Предприятие рекомендует заранее сделать запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцам пересчитали тариф на газ и предупредили о взлете. По сравнению с прошлым месяцем, стоимость снизилась на 3,4%. Однако уже в октябре очередной перерасчет, отмечают и в "Нафтогазе", и в экспертной среде, приведет к подорожанию.

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