В Днепре отключат воду на целый день: адреса

Отключение воды в Днепре. kharkov.comments.ua
Несколько улиц на правом берегу Днепра останутся без воды на целый день.
Водоснабжение отключат 18 августа в 23:00 и восстановят 19 августа в 23:00. Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.
Воды не будет по следующим адресам:
пр. Александра Поля, четная сторона от дома №48 до дома №110;
ул. Новосельная;
ул. Кулагина;
ул. Нахимова;
ул. Ушакова;
ул. Полетаева;
ул. Никопольская;
ул. Ужгородская;
ул. Закарпатская;
ул. Надовражная;
пер. Противонаклонный;
ул. Политехническая, дома №1-№35;
пр. Пилипа Орлика, 18А, 20, 20А.
На время работ жителям рекомендуется создать необходимый запас воды.
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