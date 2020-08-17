В Днепре отключат воду на целый день: адреса

Несколько улиц на правом берегу Днепра останутся без воды на целый день.

Водоснабжение отключат 18 августа в 23:00 и восстановят 19 августа в 23:00. Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.

Воды не будет по следующим адресам:

пр. Александра Поля, четная сторона от дома №48 до дома №110;

ул. Новосельная;

ул. Кулагина;

ул. Нахимова;

ул. Ушакова;

ул. Полетаева;

ул. Никопольская;

ул. Ужгородская;

ул. Закарпатская;

ул. Надовражная;

пер. Противонаклонный;

ул. Политехническая, дома №1-№35;

пр. Пилипа Орлика, 18А, 20, 20А.

На время работ жителям рекомендуется создать необходимый запас воды.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что полицейские Днепропетровщины поймали иностранца, разыскиваемого Интерполом.

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