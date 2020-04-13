В Днепре отключат воду на целый день: адреса

Алина Рашевская Жизнь города 15:04, 13.04.2020

Во вторник, 14 апреля, на нескольких улицах в Днепре с 9:00 до 22:00 не будет воды.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.

Отключение воды в Днепре
Одесская жизнь

Воды не будет по следующим адресам:

  • Улица Шевченко, 14, 16, 18, 18Б, 51;

  • Проспект Дмитрия Яворницкого, 45, 45Г;

  • Улица Гоголя, 6;

  • Бульвар Екатеринославский, 2.

На время работ жителям рекомендуется создать необходимый запас воды.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что обильное питье воды играет важную роль в борьбе со многими заболеваниями, в том числе и с коронавирусом COVID-19. Она является основным инструментом регуляции метаболических процессов в организме, а также доставки питательных веществ к клеткам и выведения отходов процессов жизнедеятельности .

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Днепр Жизнь города

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