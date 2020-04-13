В Днепре отключат воду на целый день: адреса

Во вторник, 14 апреля, на нескольких улицах в Днепре с 9:00 до 22:00 не будет воды.
Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.
Отключение воды в Днепре
Одесская жизнь
Воды не будет по следующим адресам:
Улица Шевченко, 14, 16, 18, 18Б, 51;
Проспект Дмитрия Яворницкого, 45, 45Г;
Улица Гоголя, 6;
Бульвар Екатеринославский, 2.
На время работ жителям рекомендуется создать необходимый запас воды.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что обильное питье воды играет важную роль в борьбе со многими заболеваниями, в том числе и с коронавирусом COVID-19. Она является основным инструментом регуляции метаболических процессов в организме, а также доставки питательных веществ к клеткам и выведения отходов процессов жизнедеятельности .
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