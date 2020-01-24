В Днепре отключат воду на целый день: адреса

Во вторник, 28 января, на нескольких улицах в Днепре с 10:00 до 18:00 не будет воды.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.

Отключение воды Прямой

Воды не будет по следующим адресам:

пер. Сечевой, 1А (Дорожная клиническая больница, Станция переливания крови)

пер. Сечевой, дома с № 1 по № 28;

ул. Извилистая, дома с № 33 по № 66;

ул. Кронштадтская, дома с № 10 по № 39;

ул. Надежды Алексеенко, 4А, 8;

спуск Озерный, дома с № 2 по № 10.

На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в четверг, 23 января, в Днепре во время ссоры на улице мужчина из-за ревности ударил 35-летнюю женщину ножом в шею. Пострадавшая умерла в машине скорой помощи.

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