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24 января • обновлено в 17:33
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Карина Бондаренко

В Днепре отключат воду на целый день: адреса

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Во вторник, 28 января, на нескольких улицах в Днепре с 10:00 до 18:00 не будет воды.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.

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Отключение воды

Отключение воды

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Воды не будет по следующим адресам:

  • пер. Сечевой, 1А (Дорожная клиническая больница, Станция переливания крови)

  • пер. Сечевой, дома с № 1 по № 28;

  • ул. Извилистая, дома с № 33 по № 66;

  • ул. Кронштадтская, дома с № 10 по № 39;

  • ул. Надежды Алексеенко, 4А, 8;

  • спуск Озерный, дома с № 2 по № 10.

На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в четверг, 23 января, в Днепре во время ссоры на улице мужчина из-за ревности ударил 35-летнюю женщину ножом в шею. Пострадавшая умерла в машине скорой помощи.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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