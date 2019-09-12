В Днепре отключат воду: кому готовить запас

В пятницу, 13 сентября, с 10:00 до 15:00 не будет водоснабжения на нескольких улицах Днепра.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили в пресс-службе "Днепрводоканала".

Отключение воды Херсонские вести

Воды не будет по следующим адресам:

ул. Софьи Ковалевской, 11, 49, 51, 53, 53 (Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи № 8), 53А, 55, 55А (детский сад № 267), 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 74 , 76, 78;

ул. Калиновая, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 80А (детский сад № 278);

ул. Хабаривська, 3.

На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре с 13 по 15 сентября запланировано перекрытие движения в центральной части города. Кроме этого, с 13 сентября 20:00 до 16 сентября 12:00 на пл. Героев Майдана и с 6:00 до 20:00 14 сентября по ул. Воскресенской не будут работать площадки для парковки.

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