В Днепре отключат свет в трех районах: адреса

В Днепре 3 октября не будет света в нескольких районах.

Электроснабжение отключат из-за технического обслуживания контактных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Днепровские электросети".

Света не будет по таким адресам:

Отключение света в Днепре 3 октября zachem.com.ua

Самарский район:

ул. Маршала Малиновского, 124, 130, 140;

ул. Любленская, 6;

ПсИИ "Ист Болт Украина";

ООО "Генезис-Украина Инжениринг";

ООО "Синтез";

ООО "Билар".

Шевченковский район:

ул. Миронова, 8;

ул. Глинки, 12;

ул. Святослава Храброго, 24 — 62;

ул. Андрея Фабра, 15 — 27.

Новокодакский район:

ул. Юрия Кондратюка, 2, 2а, 2б, 4, 4б, 22, 22б, 24, 24а, 28;

ул. Набережная Заводская, 99а;

ж/м Покровский, 5;

ул. Армавирская, 1 — 25, 2 — 36;

ул. Азовская, 2, 8 — 12;

ул. Конструктивная, 1 — 21, 2 — 20;

ул. Ташкентская, 1 — 5, 2 — 10;

ул. Киевская, 44 — 68;

ул. Тенистая, 1 — 5, 2 — 8;

ул. Якова Острянинова, 37 — 45, 40 — 50, 51.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре временно перестали ходить троллейбусы. В связи с аварией высоковольтного кабеля между тяговой и питающей подстанцией обесточена троллейбусная контактная сеть.

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