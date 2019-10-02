В Днепре отключат свет в трех районах: адреса

В Днепре 3 октября не будет света в нескольких районах.
Электроснабжение отключат из-за технического обслуживания контактных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Днепровские электросети".
Света не будет по таким адресам:
Отключение света в Днепре 3 октября
zachem.com.ua
Самарский район:
ул. Маршала Малиновского, 124, 130, 140;
ул. Любленская, 6;
ПсИИ "Ист Болт Украина";
ООО "Генезис-Украина Инжениринг";
ООО "Синтез";
ООО "Билар".
Шевченковский район:
ул. Миронова, 8;
ул. Глинки, 12;
ул. Святослава Храброго, 24 — 62;
ул. Андрея Фабра, 15 — 27.
Новокодакский район:
ул. Юрия Кондратюка, 2, 2а, 2б, 4, 4б, 22, 22б, 24, 24а, 28;
ул. Набережная Заводская, 99а;
ж/м Покровский, 5;
ул. Армавирская, 1 — 25, 2 — 36;
ул. Азовская, 2, 8 — 12;
ул. Конструктивная, 1 — 21, 2 — 20;
ул. Ташкентская, 1 — 5, 2 — 10;
ул. Киевская, 44 — 68;
ул. Тенистая, 1 — 5, 2 — 8;
ул. Якова Острянинова, 37 — 45, 40 — 50, 51.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре временно перестали ходить троллейбусы. В связи с аварией высоковольтного кабеля между тяговой и питающей подстанцией обесточена троллейбусная контактная сеть.
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