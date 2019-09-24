В Днепре отключат свет в четырех районах: названы адреса

В Днепре 25 сентября не будет электричества в нескольких районах.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Униан

Света не будет по следующим адресам:

Новокодакский район:

пер. Вагнера, 4;

пер. Возрождения, 1 — 17, 4 — 118, 45 — 57, 59 — 127;

ул. Большая Диевская, 457, 459, 463, 465 — 543;

ул. Лавандовая, 1 — 53, 2 — 44;

ул. Мукачева, 31 — 53, 46 — 76;

ул. Наливайко, 2 — 10;

ул. Яблочная, 1 — 17, 2 — 22;

ул. Орловская, 1 — 5;

ул. Промышлення, 35а, 39, 43, 68 — 72, 82, 87;

пер. Назария Яремчука, 1 — 39, 2 — 66;

ул. Кохановская, 1 — 79, 2 — 78, 78а.

Центральный район:

просп. Александра Поля, 14;

ул. Ульяновская, 12 — 26.

Соборный район:

ул. Сергея Ефремова, 1 — 21.

Чечеловский район:

ул. Дивизионная, 1 — 25, 2 — 8, 16а, 20;

ул. Всенародная, 34б, 37 — 89, 50 — 108;

ул. Казацкая, 2а, 2 — 4, 4а;

ул. Татарская, 37 — 77, 40 — 68, 44д;

ул. Отважная, 24, 65, 65а;

ул. Отдаленная, 29а, 71, 73, 74.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине потребители могут получить компенсацию за некачественные услуги по электроснабжению.

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