В Днепре отключат газ почти до конца месяца: кого коснется

7 районов Днепра с 9 по 20 декабря останутся без газа.

Это связано с установкой газовых счетчиков. Подача газа будет возобновлена только при отсутствии нарушений в работе газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов, сообщили в пресс-службе "Днепрогаз".

В Днепре отключат газ почти до конца месяца delo.ua

Газа не будет по следующим адресам:

Соборный район

проспект Гагарина, 117;

улица Петра Дорошенко, 4;

улица Генерала Пушкина, 26;

Центральный район

проспект Яворницкого, 33;

проспект Хмельницкого, 95, 99, 101;

Шевченковский район

улица Магдебургского права, 1;

улица Грушевского, 14, 87;

улица Шолом-Алейхема, 4а;

улица Короленко, 15;

Запорожское шоссе, 8;

улица Ермоловой 17, 19, 21, 26, 28, 30, 34;

Амур-Нижнеднепровский район

проспект Слобожанский, 79, 83, 104, 109а;

улица Любарского, 84А;

улица Котляревского, 7, 11;

улица Обоянская, 4;

улица Кожемяки, 11;

улица Тютюнника, 12;

улица Крюкова, 45;

улица Каруны, 45;

улица Богомаза, 196;

улица Гарибальди, 2;

улица Лисиченко, 11;

Самарский район

улица Семафорная, 32, 36, 42;

улица Красноводская, 1А;

улица Илларионовская, 3, 108, 114;

улица Космонавтов, 2, 4;

улица Немировича-Данченко, 48, 64;

улица Агнии Барто, 13, 19;

улица 20-летия Победы, 30, 49, 49А, 55;

улица Рассветная, 3;

улица Роторная, 23;

улица Молодогвардейская, 28А;

улица Железноводская, 2А;

улица Симоненко, 1, 1/0, 10;

Чечеловский район

улица Кедрина, 48;

переулок Новокрымский, 8;

улица Новокрымская, 44, 48, 52;

улица Строителей, 19, 21;

улица Янгеля, 19, 27, 33;

Днепровский район

улица Сухомлинского, 50.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине ребенок пришел в школу с открытой формой туберкулеза. Школу, где произошел инцидент, закрыли для мытья и дезинфекции.

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