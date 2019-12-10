В Днепре отключат газ почти до конца месяца: кого коснется

7 районов Днепра с 9 по 20 декабря останутся без газа.
Это связано с установкой газовых счетчиков. Подача газа будет возобновлена только при отсутствии нарушений в работе газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов, сообщили в пресс-службе "Днепрогаз".
В Днепре отключат газ почти до конца месяца
delo.ua
Газа не будет по следующим адресам:
Соборный район
проспект Гагарина, 117;
улица Петра Дорошенко, 4;
улица Генерала Пушкина, 26;
Центральный район
проспект Яворницкого, 33;
проспект Хмельницкого, 95, 99, 101;
Шевченковский район
улица Магдебургского права, 1;
улица Грушевского, 14, 87;
улица Шолом-Алейхема, 4а;
улица Короленко, 15;
Запорожское шоссе, 8;
улица Ермоловой 17, 19, 21, 26, 28, 30, 34;
Амур-Нижнеднепровский район
проспект Слобожанский, 79, 83, 104, 109а;
улица Любарского, 84А;
улица Котляревского, 7, 11;
улица Обоянская, 4;
улица Кожемяки, 11;
улица Тютюнника, 12;
улица Крюкова, 45;
улица Каруны, 45;
улица Богомаза, 196;
улица Гарибальди, 2;
улица Лисиченко, 11;
Самарский район
улица Семафорная, 32, 36, 42;
улица Красноводская, 1А;
улица Илларионовская, 3, 108, 114;
улица Космонавтов, 2, 4;
улица Немировича-Данченко, 48, 64;
улица Агнии Барто, 13, 19;
улица 20-летия Победы, 30, 49, 49А, 55;
улица Рассветная, 3;
улица Роторная, 23;
улица Молодогвардейская, 28А;
улица Железноводская, 2А;
улица Симоненко, 1, 1/0, 10;
Чечеловский район
улица Кедрина, 48;
переулок Новокрымский, 8;
улица Новокрымская, 44, 48, 52;
улица Строителей, 19, 21;
улица Янгеля, 19, 27, 33;
Днепровский район
улица Сухомлинского, 50.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине ребенок пришел в школу с открытой формой туберкулеза. Школу, где произошел инцидент, закрыли для мытья и дезинфекции.
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