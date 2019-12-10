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10 декабря • обновлено в 10:36
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Алина Рашевская

В Днепре отключат газ почти до конца месяца: кого коснется

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7 районов Днепра с 9 по 20 декабря останутся без газа.

Это связано с установкой газовых счетчиков. Подача газа будет возобновлена только при отсутствии нарушений в работе газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов, сообщили в пресс-службе "Днепрогаз".

В Днепре отключат газ почти до конца месяца

В Днепре отключат газ почти до конца месяца

delo.ua

Новости
Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

Газа не будет по следующим адресам:

Соборный район

  • проспект Гагарина, 117;

  • улица Петра Дорошенко, 4;

  • улица Генерала Пушкина, 26;

Центральный район

  • проспект Яворницкого, 33;

  • проспект Хмельницкого, 95, 99, 101;

Шевченковский район

  • улица Магдебургского права, 1;

  • улица Грушевского, 14, 87;

  • улица Шолом-Алейхема, 4а;

  • улица Короленко, 15;

  • Запорожское шоссе, 8;

  • улица Ермоловой 17, 19, 21, 26, 28, 30, 34;

Амур-Нижнеднепровский район

  • проспект Слобожанский, 79, 83, 104, 109а;

  • улица Любарского, 84А;

  • улица Котляревского, 7, 11;

  • улица Обоянская, 4;

  • улица Кожемяки, 11;

  • улица Тютюнника, 12;

  • улица Крюкова, 45;

  • улица Каруны, 45;

  • улица Богомаза, 196;

  • улица Гарибальди, 2;

  • улица Лисиченко, 11;

Самарский район

  • улица Семафорная, 32, 36, 42;

  • улица Красноводская, 1А;

  • улица Илларионовская, 3, 108, 114;

  • улица Космонавтов, 2, 4;

  • улица Немировича-Данченко, 48, 64;

  • улица Агнии Барто, 13, 19;

  • улица 20-летия Победы, 30, 49, 49А, 55;

  • улица Рассветная, 3;

  • улица Роторная, 23;

  • улица Молодогвардейская, 28А;

  • улица Железноводская, 2А;

  • улица Симоненко, 1, 1/0, 10;

Чечеловский район

  • улица Кедрина, 48;

  • переулок Новокрымский, 8;

  • улица Новокрымская, 44, 48, 52;

  • улица Строителей, 19, 21;

  • улица Янгеля, 19, 27, 33;

Днепровский район

  • улица Сухомлинского, 50.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине ребенок пришел в школу с открытой формой туберкулеза. Школу, где произошел инцидент, закрыли для мытья и дезинфекции.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Тег
газ
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