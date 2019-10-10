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10 октября • обновлено в 21:30
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В Днепре отключат газ до конца месяца: кого коснется

1.1т Читать материал на украинском

3 района Днепра с 10 по 31 октября останутся без газа.

Это связано с проведением ремонтных работ в системе газоснабжения, сообщили в пресс-службе "Днепрогаз".

В Днепре отключат газ до конца месяца

В Днепре отключат газ до конца месяца

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Газа не будет по следующим адресам:

Соборный район:

  • просп. Героев, 46, подъезды № 2-14;

  • ул. Полигонная, 18, 18б;

  • ул. Генерала Пушкина, 26;

  • ул. Казакова, 4;

Индустриальный район:

  • просп. Слобожанский, д. 8, корп. 4; д. № 16, 17, 19;

  • ул. Бердянская, 1;

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Прогрессивная, 6, 8, 10;

  • ул. М. Малиновского, 6, 8, 10, 12, 20, 36, 48, 58, 60, 62, 64;

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцам пересчитают тарифы на газ. На период отопительного сезона повышение может составить 20-25% – до 8,5 грн за куб. Если будет прерывание транзита российского газа, кризис поставок, то цены могут подскочить еще больше.

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Место
Украина Днепр
Теги
газ ЖКХ коммунальные услуги
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