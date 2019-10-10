В Днепре отключат газ до конца месяца: кого коснется

3 района Днепра с 10 по 31 октября останутся без газа.
Это связано с проведением ремонтных работ в системе газоснабжения, сообщили в пресс-службе "Днепрогаз".
В Днепре отключат газ до конца месяца
Лица
Газа не будет по следующим адресам:
Соборный район:
просп. Героев, 46, подъезды № 2-14;
ул. Полигонная, 18, 18б;
ул. Генерала Пушкина, 26;
ул. Казакова, 4;
Индустриальный район:
просп. Слобожанский, д. 8, корп. 4; д. № 16, 17, 19;
ул. Бердянская, 1;
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Прогрессивная, 6, 8, 10;
ул. М. Малиновского, 6, 8, 10, 12, 20, 36, 48, 58, 60, 62, 64;
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцам пересчитают тарифы на газ. На период отопительного сезона повышение может составить 20-25% – до 8,5 грн за куб. Если будет прерывание транзита российского газа, кризис поставок, то цены могут подскочить еще больше.
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