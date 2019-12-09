Главная Новости
9 декабря • обновлено в 13:17
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Алина Рашевская

В Днепре отчаянный подросток устроил опасное для жизни развлечение: видео

295
Читать материал на украинском

В Днепре заметили парня, который решил покорить электроопору и взобрался на нее без какой-либо экипировки.

Свой героизм молодой человек испытывал на безлюдной стоянке. Момент восхождения сняли на видео случайные прохожие и опубликовали на популярном Telegram-канале "Х**вый Днепр".

Скриншот

Скриншот

Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Новости
В Кривом Роге семеро спасателей помогли коту-недотепе: фото

Мотив такого отчаянного поступка остается неизвестным. Скорее всего, оттачиванием альпинистских навыков молодой человек занимался в полном одиночестве. Взобравшись до середины конструкции, парень оглянулся вниз, после чего сменил направление движения в противоположную сторону.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в общежитии Днепра произошло ЧП. Вечером 8 декабря здание охватил густой дым. Всех студентов сразу же эвакуировали.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги