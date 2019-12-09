В Днепре отчаянный подросток устроил опасное для жизни развлечение: видео

В Днепре заметили парня, который решил покорить электроопору и взобрался на нее без какой-либо экипировки.

Свой героизм молодой человек испытывал на безлюдной стоянке. Момент восхождения сняли на видео случайные прохожие и опубликовали на популярном Telegram-канале "Х**вый Днепр".

Скриншот Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Мотив такого отчаянного поступка остается неизвестным. Скорее всего, оттачиванием альпинистских навыков молодой человек занимался в полном одиночестве. Взобравшись до середины конструкции, парень оглянулся вниз, после чего сменил направление движения в противоположную сторону.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в общежитии Днепра произошло ЧП. Вечером 8 декабря здание охватил густой дым. Всех студентов сразу же эвакуировали.

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