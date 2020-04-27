В Днепре от осложнений COVID-19 умер мужчина

В Днепре умер мужчина, у которого был лабораторно подтвержден коронавирус.

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COVID-19 вызвал осложнения – тромбоз нижней конечности. Больному срочно сделали операцию, однако спасти его не удалось, сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной государственной администрации.

От коронавируса в Днепре умер мужчина hromadske.ua

"Есть второй случай смерти больного с COVID-19 в Днепре. Это 57-летний мужчина, который лежал с пневмонией в городской больнице №21. Болезнь вызвала осложнения. С тромбозом нижней конечности пациента доставили в 16-ю больницу, где сразу сделали операцию. Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось. Сейчас его тело направили на экспертизу", – говорится в сообщении.

Всего в Днепропетровской области по состоянию на 27 апреля зафиксировано 310 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 13 человек выздоровели. Двое – умерли.

Как писал OBOZREVATEL ранее, еще у 16 жителей Днепропетровской области подтвердили коронавирус COVID-19.