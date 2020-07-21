В Днепре от коронавируса умер еще один пациент
В Днепре от коронавируса умер еще один пациент. osnova.news
В Днепре по состоянию на 21 июля зарегистрировали еще одну смерть от COVID-19.
Всего жертвами коронавируса стали 12 днепрян. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.
За сутки COVID-19 подтвердился у двух горожан. Ожидают результатов исследования еще девять человек.
Победить инфекцию удалось 513 пациентам. 77 заболевших продолжают бороться с недугом.
Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что коронавирусом в Украине и мире заразились около 15 млн человек. За предыдущие сутки было выявлено 205 348 новых инфицированных.
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