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15 октября • обновлено в 17:14
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В Днепре опять перекроют Новый мост

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Полиция намерена частично ограничить движение транспорта через Новый моста в Днепре.

Перекрытие планируется с 15:00 до 16:00 в среду, 16 октября, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

В Днепре перекроют Новый мост

В Днепре перекроют Новый мост

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В частности, будут перекрыты две полосы движения в направлении с правого на левый берег.

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Ограничение связано с необходимостью провести следственные действия в рамках расследования смертельного ДТП.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 16 октября жители семи районов останутся без электричества. Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей

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Место
Украина Днепр
Теги
Новый мост в Днепре полиция
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