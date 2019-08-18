В Днепре объявили штормовое предупреждение: погода на 19 и 20 августа

В Днепре 18 августа объявили штормовое предупреждение.

На территории области ожидается чрезвычайная (V класса) пожарная опасность, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

Прогноз погоды Wallbox

18 августа синоптики прогнозируют переменную облачность. День пройдет без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит 12-17 градусов, днем 22-27 градусов. По городу ночью температура составит 13-15 градусов, а днем 23-25 градусов.

19 и 20 августа прогнозируется небольшая облачность без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха 19 августа ночью составит 12-17 градусов, а днем 24-29 градусов. 20 августа ночью температура опустится до 14-19 градусов, а днем составит 28-33 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 августа практически на всей части Украины будет преобладать солнечная и прохладная погода, а жары пока не будет.

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