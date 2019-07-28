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В Днепре объявили штормовое предупреждение: какую погоду ожидать

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В Днепре срочно объявили штормовое предупреждение с 27-го июля по 5-ое августа.

На территории Днепропетровской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса, сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Днепре

Погода в Днепре

Mogilev.online

28 июля будет переменная облачность. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов, а днем ​​28-33 градусов.

29 июля ветер будет восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов, а днем ​​29-34 градусов.

Эти дни пройдут без существенных осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Днепра на весь день отключат воду: список адресов.

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Украина Днепр
Теги
Днепр погода
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