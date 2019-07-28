В Днепре объявили штормовое предупреждение: какую погоду ожидать

В Днепре срочно объявили штормовое предупреждение с 27-го июля по 5-ое августа.
На территории Днепропетровской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса, сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода в Днепре
Mogilev.online
28 июля будет переменная облачность. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов, а днем 28-33 градусов.
29 июля ветер будет восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов, а днем 29-34 градусов.
Эти дни пройдут без существенных осадков.
Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Днепра на весь день отключат воду: список адресов.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!