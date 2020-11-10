В Днепре обсудили проект реконструкции сквера на углу ул. Калиновой и Образцова

В Днепре финальное обсуждение проекта реконструкции сквера на углу ул. Калиновой и Образцова провели вместе с местными жителями, чтобы максимально учесть их пожелания и предложения.

В результате – в сквере сделают современное благоустройство территории, дополнительное озеленение, зону отдыха, детскую зону, а также обустроят сценическую площадку для проведения различных развлекательных творческих мероприятий. После согласования проектантамы будет решена возможность обустройства в сквере скейт-зоны, фонтана, кинотеатра.

"По поручению городского головы Бориса Филатова и по инициативе самих жителей ул. Калиновой и Образцова мы встретились для финального обсуждения проекта реконструкции сквера. Для нас главная задача – максимально учесть их пожелания, ведь именно местным виднее, как должен выглядеть сквер. В ходе дискуссии жители предложили обустроить детскую площадку и скейт-зону, но эти два объекта не совместимы рядом, поэтому уже проектанты окончательно скажут, возможно ли это реализовать в локациях рядом. Например, неподалеку сквера есть территория, где мы сможем в будущем сделать мини скейт-парк. Также сделали акцент на зоне променада. Жители предложили ее дополнительно озеленить. Кроме того, среди важного – обустройство зоны со сценой, где можно будет проводить различные творческие мероприятия", – рассказал депутат горсовета Сергей Пустовой.

Со своей стороны, главный специалист отдела обеспечения деятельности городского головы и его заместителей Антон Андриенко отметил: "Скоро будет проведен тендер на избрание подрядной организации, которая непосредственно будет делать проект реконструкции сквера. Именно поэтому важным было все детали предварительно обсудить с местными жителями, учесть их мнение. В общем сейчас идем по принципу – делать как можно больше зон отдыха в разных районах города".

По словам главного архитектора Днепра Дмитрия Волыка, этот проект будет реализовываться по современным урбанистическими тенденциями в активном сотрудничестве с местными жителями: "У приоритет ставим не столько саму реконструкцию, сколько результат совместной работы, чтобы она вышла комплексной, профессиональной. Но при этом, чтобы не только архитекторы выразили свое мнение, но и обязательно жители микрорайона, чтобы наконец был результат, необходимый им – рекреационная зона с современным благоустройством и зонами для досуга и отдыха".

Днепрянка Евгения Мальцева возглавляет группу "Калинова-Днепр" в социальной сети "Фейсбук". Она живет рядом со сквером.

"С нами, жителями, представители городской власти уже встречались ранее, представили эскизы, как может выглядеть сквер после реконструкции. Тогда мы договорились о следующей встрече для обсуждения уже наших предложений. Слово сдержали, и сейчас такое финальное обсуждение проекта реконструкции состоялось. Главное – нас услышали и учли пожелания. Так и должно быть, ведь такие объекты и делаются для жителей", – добавила Евгения Мальцева.