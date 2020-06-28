В Днепре обнаружили три новых заражения коронавирусом: свежая статистика

Игорь Кравченко Жизнь города 12:01, 28.06.2020

По состоянию на 28 июня в Днепре за последние сутки официально зарегистрировано три новых случая COVID-19.

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В тоже время на остальной территории Днепропетровской области новых случаев заражения выявлено не было. Всего с начала эпидемии в Днепре зарегистрировано 517 случаев заболевания коронавирусом, 389 человек выздоровели. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Днепра.

Еще шесть пациентов с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования. На данный момент на лечении находятся 128 человека. Четыре человека – в тяжелом состоянии. Всего с начала распространения заболевания было получено 215 отрицательных ответов от систем ПЦР.

В Днепре обнаружили три новых заражения коронавирусом
pravda.com.ua

В Днепропетровской области всего с начала эпидемии зарегистрировано 1087 случаев коронавируса.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре официально зарегистрировано 514 случаев заболевания коронавирусом. 389 человек уже выздоровели.

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