В Днепре обнаружили новые случаи заражения COVID-19: актуальная статистика

Алина Рашевская Жизнь города 10:15, 12.07.2020

По состоянию на утро 12 июля в Днепре коронавирусом заразились 546 человек, двое из них – за последние сутки.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

На данный момент на лечении находятся 64 человека. 34 пациента получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Один заболевший находится в крайне тяжелом состоянии. Победить болезнь удалось 482 жителям Днепра. 10 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что число больных коронавирусом в Украине перевалило за 53 тысячи.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

Выяснились детали героической смерти офицера Матвеева на Донбассе. Видео

Украина вошла в тройку лидеров по новым зараженным COVID-19 в Европе

Террористы накрыли минами ВСУ на Донбассе: ранены двое воинов

День Петра и Павла 2020: история, традиции, приметы и запреты

Врач показала фото из COVID-центра на Закарпатье: скорые ежедневно привозят новых больных