В Днепре обнаружили новые случаи заражения COVID-19: актуальная статистика
В Днепре обнаружили новые случаи заражения COVID-19. nk-online.tv
По состоянию на утро 12 июля в Днепре коронавирусом заразились 546 человек, двое из них – за последние сутки.
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На данный момент на лечении находятся 64 человека. 34 пациента получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.
Один заболевший находится в крайне тяжелом состоянии. Победить болезнь удалось 482 жителям Днепра. 10 зараженных COVID-19 умерли.
Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что число больных коронавирусом в Украине перевалило за 53 тысячи.
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