В Днепре обнаружили новые случаи заражения COVID-19: актуальная статистика

По состоянию на утро 12 июля в Днепре коронавирусом заразились 546 человек, двое из них – за последние сутки.

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На данный момент на лечении находятся 64 человека. 34 пациента получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Один заболевший находится в крайне тяжелом состоянии. Победить болезнь удалось 482 жителям Днепра. 10 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что число больных коронавирусом в Украине перевалило за 53 тысячи.