В Днепре обнаружили новые случаи заражения COVID-19: актуальная статистика

Алина Рашевская Жизнь города 08:39, 7.07.2020 Обновлено: 08:41, 7.07.2020

По состоянию на утро 7 июля в Днепре коронавирусом заразились 537 человек, четверо из них – за последние сутки.

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На данный момент на лечении находятся 83 человека. 37 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Один заболевший находится в крайне тяжелом состоянии. Победить болезнь удалось 454 жителям Днепра. 10 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что коронавирусом в Украине и мире заразились почти 12 млн человек. За предыдущие сутки было выявлено более 171 тыс. новых инфицированных.

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Днепр Жизнь города

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