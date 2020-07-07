В Днепре обнаружили новые случаи заражения COVID-19: актуальная статистика

По состоянию на утро 7 июля в Днепре коронавирусом заразились 537 человек, четверо из них – за последние сутки.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

На данный момент на лечении находятся 83 человека. 37 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Один заболевший находится в крайне тяжелом состоянии. Победить болезнь удалось 454 жителям Днепра. 10 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что коронавирусом в Украине и мире заразились почти 12 млн человек. За предыдущие сутки было выявлено более 171 тыс. новых инфицированных.