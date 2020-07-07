В Днепре обнаружили новые случаи заражения COVID-19: актуальная статистика
Коронавирус в Днепре. i3vestno.ru
По состоянию на утро 7 июля в Днепре коронавирусом заразились 537 человек, четверо из них – за последние сутки.
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На данный момент на лечении находятся 83 человека. 37 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.
Один заболевший находится в крайне тяжелом состоянии. Победить болезнь удалось 454 жителям Днепра. 10 зараженных COVID-19 умерли.
Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что коронавирусом в Украине и мире заразились почти 12 млн человек. За предыдущие сутки было выявлено более 171 тыс. новых инфицированных.
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