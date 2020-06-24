В Днепре обнаружили новые случаи заражения COVID-19: актуальная статистика

По состоянию на 24 июня в Днепре официально зарегистрировано 493 случая заболевания коронавирусом, 374 человека выздоровели.

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Еще 11 пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования, передает пресс-служба городского совета.

На данный момент на лечении находятся 119 человек. Три человека – в тяжелом состоянии, один из них под аппаратом искусственной вентиляции легких. Всего с начала распространения заболевания было получено 212 отрицательных ответов от систем ПЦР в 21-й инфекционной больнице.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано десять летальных случаев.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в условиях пандемии COVID-19 использование многоразовых чашек для напитков в заведениях может быть так же безопасно, как и одноразовых. Так, заведения общепита призвали изменить правила работы в пандемию.