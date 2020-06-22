В Днепре обнаружили новые случаи заражения COVID-19: актуальная статистика

София Ковнир Жизнь города 08:39, 22.06.2020 Обновлено: 08:41, 22.06.2020

По состоянию на 22 июня в Днепре официально зарегистрировано 488 случаев заболевания коронавирусом, 364 человека выздоровели.

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Еще семь пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования, передает пресс-служба городского совета.

На данный момент на лечении находятся 124 человека. Три человека – в тяжелом состоянии. Всего с начала распространения заболевания было получено 209 отрицательных ответов от систем ПЦР в 21-й инфекционной больнице.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано десять летальных случаев.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что с 22 июня решение об усилении карантина в каждой отдельной области Украины будет принимать местная власть. При этом регионы, которые находятся в "группе риска" и нуждаются в более жестком карантине, будут определяться в соответствии с новой методикой, разработанной Кабмином.

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