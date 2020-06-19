В Днепре обнаружили новые случаи заражения COVID-19: актуальная статистика

По состоянию на утро 19 июня в Днепре зафиксировали 479 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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За прошедшие сутки COVID-19 лабораторно подтвердили у пяти человек, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения городского совета Днепра.

На данный момент на лечении находятся 115 человек. 42 пациента получают его стационарно. Двое заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Победить болезнь удалось 364 жителям Днепра. 10 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что исследователи из Университетского колледжа Лондона заявили, что животные могут стать "резервуарами" коронавируса и привести ко второй вспышке инфекции, даже если она будет ликвидирована у людей.