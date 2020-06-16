В Днепре обнаружили новые случаи заражения COVID-19: актуальная статистика
Коронавирус
По состоянию на 16 июня в Днепре официально зарегистрировано 468 случаев заболевания коронавирусом, 347 человек выздоровели.
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Еще девять пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования, передает пресс-служба городского совета.
На данный момент на лечении находятся 121 человек. Три человека – в тяжелом состоянии, один из них под аппаратом искусственной вентиляции легких. Всего с начала распространения заболевания было получено 203 отрицательных ответов от систем ПЦР в 21-й инфекционной больнице.
С начала эпидемии в Днепре зафиксировано десять летальных случаев.
Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Панаме ученые института здоровья обнаружили новый подвид коронавируса A2 PAN, который вызывает заболевание COVID-19. Он возник в результате мутации штаммов коронавируса SARS-CoV-2, завезенных из пяти стран.